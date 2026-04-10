Влияние конфликта с Ираном на планы Трампа по Гренландии оценили

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не пойдет на Гренландию, поскольку уже «обжегся» с Ираном. Такой прогноз в разговоре с РИА Новости сделал экс-премьер России Сергей Степашин.

«Я не думаю, что он [Трамп] туда полезет, он уже обжегся на Иране», — выразил мнение он.

До этого Трамп рассказал, что распрощался с Североатлантическим альянсом из-за реакции НАТО на желание Соединенных Штатов контролировать Гренландию.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил о том, что у Дании есть опыт продажи своих территорий Соединенным Штатам. Он также подчеркнул, что Дания всегда относилась к Гренландии «довольно жестко, как к колонии».