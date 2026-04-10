В США предрекли ссору Трампа и Нетаньяху

Газета New York Times сообщает, что президент США Дональд Трамп может вступить в конфликт с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху из-за его позиции по мирному соглашению с Ираном.

В ближайшие недели, по мере продвижения переговоров, могут возникнуть новые разногласия. Нетаньяху, не желая публично расходиться с Трампом, вероятно, будет в частном порядке добиваться более жестких условий для Тегерана и, при необходимости, продолжения войны.

Старший научный сотрудник Института Ближнего Востока Натан Сакс отмечает, что цель израильского премьера - снизить давление со стороны Вашингтона, не отказываясь от военных целей в Ливане.

Трамп изменил позицию по Ливану после звонка Нетаньяху

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что Иран потребовал от США выполнения обещаний для начала переговоров.