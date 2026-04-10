Премьер Италии Мелони жестко высказалась о Трампе и его политике

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, комментируя в парламенте визит генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон, заявила, что Евросоюз должен самостоятельно выстраивать систему безопасности в альянсе, не оглядываясь на интересы США.

По ее словам, Европа должна взять на себя ответственность и смело строить европейскую опору НАТО, чтобы гарантировать свою безопасность. Мелони подчеркнула, что ЕС уже дал понять Вашингтону, что не будет закрывать глаза на унижения и упреки, жестко ответив на притязания по Гренландии и по вопросу тарифов.

Она также отметила, что Италия не согласна с войной США против Ирана и не принимает в ней участия.

Напомним, что после встречи с Трампом Рютте заявил, что явно почувствовал разочарование американского лидера в отношении НАТО, а Трамп выразил уверенность, что альянс вновь не придет на помощь США, когда это потребуется.

Ранее сообщалось, что встреча Трампа и Рютте в Белом доме переросла в поток оскорблений.