Буданов*: покинувшие Украину граждане не хотят возвращаться

Признанный в России террористом глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что уехавшие с Украины граждане не стремятся возвращаться домой.

Его слова передаёт «Новости.Live».

«Статистика свидетельствует о том, что значительная часть украинцев пока не желает возвращаться», — говорится в публикации.

Ранее Буданов признал массовое нежелание украинцев участвовать в боевых действиях.

В декабре прошлого года Госпогранслужба Украины сообщила о массовом выезде граждан из страны в Польшу во время праздников.

* Внесён Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.