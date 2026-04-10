Трамп обвинил Иран в срыве соглашения по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран не соблюдает условия достигнутого соглашения по пропуску судов через Ормузский пролив. Соответствующую публикацию он разместил 9 апреля в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, Тегеран очень плохо справляется с обеспечением поставок нефти через эту стратегически важную водную артерию.

Трамп подчеркнул, что нынешняя ситуация не соответствует тому соглашению, которого стороны достигли ранее. Каких-либо подробностей о возможных последствиях или новых шагах Вашингтона он не привёл.

Напомним, ранее, 8 апреля, было заключено перемирие, одним из условий которого стало возобновление судоходства в Ормузском проливе. Однако стороны регулярно обвиняют друг друга в нарушении договорённостей.