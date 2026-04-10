Иран назвал условие открытия Ормузского пролива

Иран откроет Ормузский пролив после окончания войны с США. Об этом заявил представитель верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи в Индии Абдул Маджид Хаким Илахи, передает ТАСС.

«Поскольку война еще не закончена, Иран контролирует Ормузский пролив, но я уверен, что после войны он станет открытым, и страны выиграют от этого», — подчеркнул Илахи.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Тегеран в том, что он нарушает договоренности по Ормузскому проливу.

Медведев отреагировал на закрытие Ормузского пролива

До этого американский лидер заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Как подчеркнул политик, Вашингтон и Тегеран сейчас приближаются к заключению финального соглашения о долгосрочном мире.