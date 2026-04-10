Решение Трампа по Ирану вызвало истерику в США
Журнал Responsible Statecraft пишет, что решение президента США Дональда Трампа о двухнедельном перемирии с Ираном вызвало настоящую истерику у сторонников войны в Америке.
По словам издания, после объявления о прекращении огня во вторник вечером среди самых ярых сторонников боевых действий развернулся настоящий сеанс медиатерапии, посвященный стадиям горя - в частности, гневу и отрицанию.
Американские эксперты, от телеведущих до бывших военных, близких к Белому дому, в порывах гнева выступали за продолжение войны и уничтожение Ирана, причем их аргументация, по мнению журнала, была крайне искажена. Автор иронично заметил, что этим людям нужен врач, поскольку они вот-вот взорвутся.
