В Иране поставили ультиматум США

США должны выполнить свои обещания по прекращению боевых действий в Ливане, чтобы переговоры с Ираном состоялись. Об этом пишет иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Собеседник агентства опроверг сообщения о прибытии иранской переговорной группы в пакистанский Исламабад, где должна пройти встреча между представителями Вашингтона и Тегерана. По его словам, переговоры «приостановлены до тех пор пока Соединенные Штаты не выполнят свои обязательства по прекращению огня в Ливане».

Трамп изменил позицию по Ливану после звонка Нетаньяху

Ранее сообщалось, что переговоры Ирана и США в Исламабаде, предположительно, могут состояться в субботу, 11 апреля.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.