В Британии испугались одного шага против России

Великобритания не задержала ни одного российского судна из-за опасений, что это может нарушить международное морское право. Об этом сообщает The Telegraph.

Утверждается, что для досмотра иностранного судна установлен «высокий юридический порог», из-за чего каждый перехват судна должен иметь серьезные юридические обоснования — в частности, доказательства того, что судно обходит санкции.

В материале подчеркивается, что генпрокурор Англии и Уэльса Ричард Хермер разрешил спецназу и сотрудникам Национального агентства по борьбе с преступностью высаживаться на российские суда, однако ни одной подобной операции еще не произошло.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда теневого флота России в территориальных водах королевства.