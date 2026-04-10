В США рассказали о потоке оскорблений на встрече Трампа и генсека НАТО

Президент США Дональд Трамп оскорблял генерального секретаря НАТО Марка Рютте во время их встречи в Белом доме. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.

По словам одного из них, разговор Трампа и Рютте состоял из сплошного потока оскорблений.

«Трамп, по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно», — рассказал собеседник издания.

СМИ: развод США с НАТО приведёт к краху всего альянса

Как полагает чиновник, американский лидер использовал встречу с генсеком как возможность выразить свое разочарование в связи с нежеланием Европы принимать участие в конфликте с Ираном. В результате на переговорах «все пошло наперекосяк», посетовал он.

Ранее Politico писало, что встреч Трампа с Рютте не помогла изменить отношение президента США к союзникам по НАТО. Отмечалось, что Трамп после разговора с Рютте выразил уверенность в том, что организация вновь не придет на помощь Вашингтону, когда это потребуется.