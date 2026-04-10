Умер пострадавший при бомбардировке Ирана советник Хаменеи

Скончался советник погибшего верховного лидера Ирана Камаль Харази. Сообщение об этом опубликовал иранский телеканал Press TV.

Ранее Харази получил тяжелые ранения в ходе удара США и Израиля по Тегерану. Его супруга погибла в ходе атаки.

Отмечается, что политик являлся главой стратегического совета по международным отношениям, а также занимал пост бывшего министра иностранных дел Ирана.

В начале апреля стало известно об ударе по дому Харази. Атаку совершили с применением американских и израильских самолетов. Они прямой наводкой обстреляли жилище советника погибшего Али Хаменеи.

В ночь на воскресенье, 1 марта, Иран официально подтвердил гибель Хаменеи. Верховный лидер Ирана погиб в первые часы военной операции, объявленной США и Израилем. В момент ракетной атаки аятолла находился при исполнении служебных обязанностей.