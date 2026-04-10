СМИ: развод США с НАТО приведет к краху всего альянса

Выход Соединённых Штатов из НАТО лишит альянс боеспособности и спровоцирует его дальнейший распад. К такому выводу пришли эксперты, опрошенные «Известиями».

Поводом для обсуждения стало заявление пресс-секретаря Белого дома о том, что президента Дональд Трамп на встрече с генсеком Марком Рютте обсуждал возможность выхода США из организации.

Американист Малек Дудаков пояснил, что даже если американцы завтра объявят о выводе контингента из европейских стран, на логистическую реализацию уйдут многие годы. В качестве примера эксперт привёл вывод базы из Японии, занявший около 13 лет.

Пока же Трамп, скорее всего, ограничится словесными угрозами и попыткой представить союзников виновными в американском фиаско в противостоянии с Ираном.

Научный сотрудник НИУ ВШЭ Инна Яникеева заявила, что заменить США в альянсе Европе не удастся. Кроме того, европейские державы, в частности Германия и Франция, активно соперничают за статус ведущей военной силы, что делает создание нового объединения маловероятным.