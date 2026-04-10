Отец Илона Маска рассказал о тайных поездках сына в другие страны

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол рассказал, что его сын совершает поездки в ряд стран инкогнито. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

Он отметил, что его дети «путешествуют, пользуясь своего рода дипломатическим иммунитетом».

«Так вот, он недавно приезжал в ЮАР, и никто об этом не знал. Он прилетает и улетает», — поделился он.

Собеседник агентства пояснил, что причиной такого решения Илона Маска является стремление избежать огласки, а также возможного осуждения со стороны компаний, с которыми бизнесмен связан.

Отец Илона Маска высказался о Путине

Эррол Маск также добавил, что обсуждал свою последнюю поездку в Россию с сыном.

Ранее Эррол Маск заявил, что считает Россию будущим цивилизованного мира. По его словам, к такому выводу пришел после посещения Москвы, которую считает самым цивилизованным городом из всех, что видел за последние 10 лет. Он указал на «искрящуюся чистоту» улиц и цветущую городскую среду.