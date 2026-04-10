Зеленский ответил на решение России объявить пасхальное перемирие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности страны к пасхальному перемирию. Пост на эту тему опубликован в его Telegram-канале.

«Мы предлагали в этом году прекращение огня во время пасхальных праздников и будем действовать соответственно», — сказано в сообщении.

Зеленский подчеркнул, что Пасха должна проходить без угроз. Он отметил, что людям необходимо реальное движение к миру, добавив, что «у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи».

Путин объявил пасхальное перемирие

9 апреля президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие на период с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля. Отмечается, что Москва исходит из того, что Киев последует ее примеру.