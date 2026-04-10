Трамп изменил позицию по Ливану после звонка Нетаньяху

Как сообщает CBS News со ссылкой на осведомленные дипломатические источники, президент США Дональд Трамп изначально соглашался с тем, что режим двухнедельного прекращения огня с Ираном распространяется на Ливан.

Однако после телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху позиция Вашингтона изменилась. Посредники в переговорах между США и Ираном, включая премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа и главу МИД Ирана Аббаса Аракчи, полагали, что перемирие охватывает и Ливан.

Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном в ночь на среду. Позже Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что США согласились с иранским предложением из десяти пунктов, и Тегеран вскоре начнет переговоры в Исламабаде.

Однако Иран обвинил США в нарушении перемирия из-за продолжающихся атак Израиля на Ливан, утверждая, что это было частью договоренности. Трамп, в свою очередь, заявил, что Ливан не был включен в соглашение.

Ранее сообщалось, что переговоры Израиля и Ливана о разоружении «Хезболлы» назначены на 14 апреля.