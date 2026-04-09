Кулеба рассказал о подготовке эвакуации правительства Украины из Киева

В 2022 году на Украине готовилась эвакуация правительства из Киева, рассказал изданию Insider бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По его словам, министров планировали перевезти в Ивано-Франковск на западе Украины. Это могло произойти, если бы в первое время конфликта события развивались "крайне негативно", сказал Кулеба.

Отмечается, что с началом СВО часть кабмина все же была перевезена на запад страны, но чиновники вернулись в Киев примерно через два месяца.

Ранее на фоне коррупционного скандала на Украине звучали прогнозы, что США могут помочь Владимиру Зеленскому сбежать в Израиль вслед за бизнесменом Тимуром Миндичем.

Миндич считается одним из главных "кошельков" Зеленского. Бизнесмена обвиняют в коррупции при закупках беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Миндич успел покинуть Украину.