Кулеба рассказал о подготовке эвакуации правительства Украины из Киева
В 2022 году на Украине готовилась эвакуация правительства из Киева, рассказал изданию Insider бывший глава МИД страны Дмитрий Кулеба.
По его словам, министров планировали перевезти в Ивано-Франковск на западе Украины. Это могло произойти, если бы в первое время конфликта события развивались "крайне негативно", сказал Кулеба.
Отмечается, что с началом СВО часть кабмина все же была перевезена на запад страны, но чиновники вернулись в Киев примерно через два месяца.
Ранее на фоне коррупционного скандала на Украине звучали прогнозы, что США могут помочь Владимиру Зеленскому сбежать в Израиль вслед за бизнесменом Тимуром Миндичем.
Миндич считается одним из главных "кошельков" Зеленского. Бизнесмена обвиняют в коррупции при закупках беспилотных летательных аппаратов для ВСУ. Миндич успел покинуть Украину.