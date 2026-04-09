В Израиле выступили с резким заявлением на фоне перемирия США и Ирана
Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич призвал расширить границы еврейского государства за счет Газы, Ливана и Сирии. Об этом он заявил в ходе церемонии закладки первого камня для нового еврейского поселения в Палестине, передает Ynet.
По его словам, именно такой подход «уважают» на Ближнем Востоке. Аннексия новых территорий также позволит обеспечить безопасность Израиля, отметил он.
8 апреля, после объявления США и Ираном двухнедельного перемирия, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по всему Ливану.