Мелания Трамп прокомментировала сообщения о связях с Эпштейном

Жена президента США Дональда Трампа Мелания прокомментировала новости о связях с обвиненным в секс-торговле финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время выступления в Белом доме Мелания Трамп заявила, что подобные новости не соответствуют действительности. По ее словам, таким образом ее пытаются дискредитировать.

Кроме того, она подчеркнула, что не является жертвой Эпштейна и не знала ничего о его преступной деятельности. Свои периодические пересечения с ним она объяснила тем, что социальный круг Эпштейна совпадал с обществом, в котором находился ее муж в Нью-Йорке и Флориде.

«Ложь, связывающая меня с позорным Джеффри Эпштейном, должна прекратиться сегодня же. Лица, которые лгут обо мне, лишены этических стандартов, скромности и уважения. Я не возражаю против их невежества, но я отвергаю их злонамеренные попытки опорочить мою репутацию. Я никогда не была в дружеских отношениях с Эпштейном», — заявила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Мелания Трамп могла быть связана с Эпштейном.