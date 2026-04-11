Решение первой леди США Меланьи Трамп публично опровергнуть слухи о связях со скандальным финансистом-педофилом Джеффри Эпштейном противоречит стратегии американского лидера Дональда Трампа. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Отмечается, что глава Белого дома и его окружение ранее старались уделять этому делу как можно меньше внимания.

На Западе удивились одному решению Мелании Трамп

Ранее Мелания Трамп высказалась о своей связи с Эпштейном. По словам жены лидера США, она не является жертвой финансиста, а информация в медиа на эту тему не соответствует действительности. Первая леди отметила, что ее с мужем иногда звали на те же мероприятия, что и Эпштейна, но никаких отношений с ним у нее не было.

До этого бывшая помощница финансиста рассказала, что он познакомил президента США с его женой Меланией.