Лукашенко отправил Орду в Монголию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил Михаила Орду Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Монголии. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

При этом глава государства удивился, что дипломат согласился занять этот пост.

«Но мне сказали, что ты чуть ли не монгол — хорошо знаешь Монголию и готов работать, давать результат», — заявил он.

Лукашенко добавил, что у Минска сложились блестящие отношения с руководством Монголии.

«Президент там земной, хороший, толковый. Но с Монголией надо начинать работать», — сказал он.

Ранее Лукашенко, отвечая на критику со стороны монгольских журналистов, заявил, что белорусы являются самыми близкими друзьями и братьями для монголов, и призвал не делать из них врагов.

Позднее Лукашенко подарил своему монгольскому коллеге Ухнаагийну Хурэлсуху два трактора. Во время посещения политиками загородного Центра монгольской культуры Хурэлсух подарил Лукашенко двух монгольских скакунов.

«Это тебе "лошадь"», — сказал Лукашенко, демонстрируя Хурэлсуху трактор МТЗ-80 с двигателем мощностью 80 лошадиных сил.

В качестве второго подарка также выступил трактор, но уже более мощный — на 200 лошадиных сил.