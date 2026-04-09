Генсек НАТО раскрыл, почему назвал Трампа «папочкой»

Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте рассказал, что знает английский, но не является носителем языка. В свете этого, добавил он, возможны ошибки, пишет РИА Новости.

По данным агентства, 25 июня 2025 года Рютте, комментируя ненормативные высказывания президента США Дональда Трампа о конфликте между Израилем и Ираном, назвал американского главу «папочкой».

«И тогда папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы заставить их остановиться», — с улыбкой заметил генсек.

Рютте отметил, что не называл Трампа своим отцом, а хотел сказать, что даже родители иногда сердятся на детей.

«Но, конечно, у слова «папа» есть и особый подтекст. И теперь мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь. Мы можем совершать ошибки, особенно, если не являемся носителями языка», — пожаловался глава НАТО.

Ранее сообщалось, что на протяжении последних месяцев Рютте постоянно напоминают о неосторожных словах, а словосочетание «папочка Трамп» стало мемом.

В частности, читатели Le Figaro назвали Рютте помощником помощника шеф-повара, отвечающим за раздачу салфеток во время грандиозных обедов НАТО, и посоветовали чиновнику как можно скорее уехать в гости к его «папочке».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в свою очередь, рекомендовал брюссельским чиновникам почаще прислушиваться к словам «папочки Трампа» с тем, чтобы спасти ЕС.