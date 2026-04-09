Хаменеи предъявил ультиматум США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи потребовал от Соединенных Штатов и Израиля полной компенсации за ущерб, нанесенный в ходе недавнего военного конфликта. В своем обращении к нации, которое распространила его пресс-служба, он также поклялся отомстить за гибель иранцев, включая бывшего лидера страны Али Хаменеи.

«Мы обязательно потребуем компенсацию за каждый причиненный ущерб, пролитую кровь мучеников», — заявил Хаменеи.

Новый верховный лидер подчеркнул, что стремление к возмездию является для иранского народа и руководства страны непреклонной волей и священным долгом.

«Решительная воля к мести за его пролитую кровь и всех мучеников, погибших в ходе второй и третьей навязанной войны, будет жить в сердце и душе», — добавил он, имея в виду конфликт с Израилем в июне 2025 года и текущую эскалацию.

Ранее телеканал Fox News опубликовал составы делегаций, которые будут представлять стороны на предстоящих мирных переговорах между США и Ираном в Исламабаде. Американская делегация: вице-президент США Джей Ди Вэнс; старший советник президента США Джаред Кушнер; спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. А Иран будет представлять спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.