Перед смертью Елизавета II просила исполнить одно желание

В последние месяцы перед своей смертью в сентябре 2022 года королева Елизавета II мечтала увидеть всех своих правнуков — в том числе детей принца Гарри и Меган Маркл. Как пишет королевский биограф Роберт Хардман, монарх хотела, чтобы у каждого из её правнуков остались счастливые воспоминания о ней. Его слова передаёт Daily Mail.

Несмотря на раскол в семье, Сассексы специально приехали в Великобританию в июне 2022 года. Это позволило королеве познакомиться с принцессой Лилибет — почти через год после рождения девочки. Гарри, Меган и двое их детей также провели время с королевой в Виндзорском замке незадолго до первого дня рождения малышки. На следующий день семья отпраздновала это событие на частной вечеринке.

Королева Елизавета II скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет после 70‑летнего правления. По словам Хардмана, летом 2022 года монарх стала чувствовать себя хуже — дворец не раскрывал точный диагноз. Близкие к ней люди сообщили биографу, что она страдала «от ряда проблем», при этом королева осознавала прогноз своего состояния — что побудило её «завершить незавершённые дела». Всего на момент смерти у неё было 10 правнуков.