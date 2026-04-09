Трамп пригрозил Ирану фразой «будет очень больно»

Иран ждут болезненные последствия в случае отказа от заключения сделки с Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает NBC News.

«Если они не заключат сделку, это им будет очень больно», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Он отметил, что Вашингтон и Тегеран близки к заключению окончательного соглашения о долгосрочном мире.

Позднее стало известно, что переговоры представителей Ирана и США в пакистанском Исламабаде, предположительно, могут состояться в субботу, 11 апреля.