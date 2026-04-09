У участника инцидента с Пашиняном диагностировали сотрясение мозга

У восемнадцатилетнего Давида Минасяна, который принимал участие в инциденте с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в церкви в Ереване, диагностировали сотрясение мозга. Об этом на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила его адвокат Лусине Мартиросян.

«В результате медицинских обследований у 18-летнего Давида Минасяна были подтверждены закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», — написала она.

При этом юрист отметила, что в день инцидента ее подопечный был в церкви и «всего лишь участвовал в литургии».

31 марта пресс-секретарь Следственного комитета Армении Кима Авдалян сообщила, что трем гражданам республики предъявлены обвинения в связи с попыткой нанести удар Пашиняну. По ее словам, в отношении одного фигуранта, «возбуждено публичное уголовное преследование» по статьям о хулиганстве и вмешательстве в законную служебную или политическую деятельность должностного лица. Второму вменяются аналогичные правонарушения — с той разницей, что он был не непосредственным участником, а содействовал первому в его противозаконных поступках. Третьему фигуранту грозит уголовное преследование по тем же статьям, но уже как организатору преступных деяний.

Попытка нанести побои армянскому премьеру была совершена 29 мая после воскресной литургии в церкви Святой Анны в Ереване. Когда Пашинян двигался в направлении выхода, один из мужчин занес руку, чтобы его ударить. Инцидент попал на видео, снятое одним из очевидцев.

В тот же день троих подозреваемых задержали (сначала двоих, а позже и третьего) и доставили в следственные органы для проведения процессуальных действий.