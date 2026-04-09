Главы государств и правительств европейских стран на публике обнимают и утешают Владимира Зеленского, клянутся в дружбе, обещают поддержку, но после его отъезда занимают решением проблем своих стран, признала бывшая пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель. Об этом пишет портал «ИноСМИ».

По ее словам, политик в последние годы провел встречи с «колоссальным числом» западных лидеров и дипломатов. Она добавила, что собеседники Зеленского после саммитов «пребывали в ступоре от его выходок».

«Он мастерски входил в доверие, разбрасывался клятвами и имитировал полную лояльность, а после поступал с точностью до наоборот», — разъяснила Мендель.

Бывшая пресс-секретарь заметила, что партнеры списывали действия и высказывания Зеленского на ошибки при переводе или резкое изменение конъюнктуры.

Вместе с тем, отметила она, истина оказалась банальнее: бывший комик просто продолжал исполнять привычную сценическую роль.

Через некоторое время опытные европейские политики раскусили правила игры и стали отвечать Зеленскому также. Они изображали радушие и радость от встреч, выставляли себя «непоколебимыми союзниками», а после занимались реализацией не возвышенных, а прагматичных целей, резюмировала Мендель.

В октябре 2023 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Зеленский находится в очень сложном положении, он начинает надоедать США и Европе.

По его мнению, в дальнейшей недовольство украинским лидером будет только расти.