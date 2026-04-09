Зеленскому предложили самолет до Москвы

Владимир Зеленский при желании мог бы прибыть в Москву на американском самолете и встретиться с российской стороной для подписания документов в посольстве США, рассказал в беседе с журналистами Ura.ru руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

В четверг, 9 апреля, украинский лидер заявил в эфире телеканала RAI, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным в США, Европе, на Ближнем Востоке.

Михайлов уточнил, что Зеленский может прилететь в Россию на самолете, предоставленном США. Он добавил, что во время визита политик будет находиться под охраной американских спецслужб.

«Бумаги о выводе войск с Донбасса и о соглашении с Россией он может подписать прямо в здании американского посольства. Точно так можно сделать и с британцами», — отметил аналитик.

По его словам, визит в Москву абсолютно безопасен для украинского лидера. Вместе с тем, подчеркнул он, Зеленский боится потерять власть, мир ему не нужен.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что к высказываниям украинского политика следует относиться спокойно. Он пояснил, что Москве не о чем говорить с Зеленским, так как он не желает идти на компромиссы, не соглашается вывести войска из населенных пунктов Донбасса, находящихся под контролем ВСУ.