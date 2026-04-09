Президент Чехии обвинил Трампа в подрыве доверия к НАТО

Недавние заявления президента США Дональда Трампа о его сомнениях в роли и статусе НАТО являются более серьезной угрозой для альянса, чем любые возможные действия с российской стороны. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел подкасту Seznam Zprávy.

© Global look

«Следует отметить, что Дональд Трамп за последние несколько недель сделал больше для подрыва доверия к альянсу, чем Владимир Путин за многие годы. Это, конечно, плохая новость», — добавил он.

Чешский лидер, который является отставным генералом НАТО и ранее возглавлял военный комитет блока, назвал претензии Трампа к странам альянса в связи с их неготовностью поддержать кампанию против Ирана, «мягко говоря, несправедливыми».

По словам президента Чехии, Трамп забывал, что НАТО создано для обороны, а не для помощи в войнах, которые США ведут за пределами стран альянса. Павел напомнил, что Вашингтон изначально не информировал европейских союзников о своих целях и планах операции против Ирана.

«Фактически никто даже не просил их о сотрудничестве. Только когда война начала развиваться — возможно, в неожиданном направлении — Дональд Трамп заявил, что европейские союзники должны позаботиться о безопасном судоходстве в Ормузском проливе, и, не получив положительного ответа, счел это разочарованием для всего НАТО», — заявил президент Чехии, назвав такой подход несправедливым.

Павел напомнил, что НАТО основано на принципах сдерживания и коллективной обороны, поэтому его существование потеряет смысл, если участники начнут сомневаться в «едином сплоченном образовании, готовом действовать сообща и очень решительно».

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин отмечал, что РФ в прошлом не просто сотрудничала с НАТО, а ожидала членства в организации, «но ее там не ждали».

