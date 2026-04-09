"Не позволю": Мерц сделал жесткое заявление о США
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции клятвенно пообещал предпринять все возможные меры для того, чтобы не допустить развала Североатлантического блока НАТО. По его словам, он намерен не допустить, чтобы США покинули Альянс.
"Я твердо намерен сделать всё, чтобы сохранить защиту НАТО для Европы, включая Соединенные Штаты Америки", - приводит РИА "Новости" слова немецкого канцлера.
Мерц подчеркнул, что в настоящий момент в любом случае никакой альтернативы НАТО нет.
"И поэтому я очень заинтересован в том, чтобы сохранить Альянс и развивать вместе с американским президентом", - добавил он.
Кроме этого Мерц отметил, что уже обсуждал судьбу НАТО с президентом США Дональдом Трампом в ходе вчерашнего телефонного разговора. По словам канцлера, главе Белого дома было предложено вернуться к этому вопросу перед июньским саммитом Альянса.
Ранее Трамп высказал крайнее недовольство действиями европейских союзников в ходе конфликта с Ираном во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. До этого Трамп уже заявлял журналистам, что всерьез рассматривает вопрос о ваходе США из блока, который он считает "бесполезным".