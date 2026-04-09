Мерц сделал жесткое заявление о США

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции клятвенно пообещал предпринять все возможные меры для того, чтобы не допустить развала Североатлантического блока НАТО. По его словам, он намерен не допустить, чтобы США покинули Альянс.

© Московский Комсомолец

"Я твердо намерен сделать всё, чтобы сохранить защиту НАТО для Европы, включая Соединенные Штаты Америки", - приводит РИА "Новости" слова немецкого канцлера.

Мерц подчеркнул, что в настоящий момент в любом случае никакой альтернативы НАТО нет.

"И поэтому я очень заинтересован в том, чтобы сохранить Альянс и развивать вместе с американским президентом", - добавил он.

Кроме этого Мерц отметил, что уже обсуждал судьбу НАТО с президентом США Дональдом Трампом в ходе вчерашнего телефонного разговора. По словам канцлера, главе Белого дома было предложено вернуться к этому вопросу перед июньским саммитом Альянса.

Ранее Трамп высказал крайнее недовольство действиями европейских союзников в ходе конфликта с Ираном во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте. До этого Трамп уже заявлял журналистам, что всерьез рассматривает вопрос о ваходе США из блока, который он считает "бесполезным".