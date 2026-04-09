Трамп обратился к Нетаньяху по поводу ударов по Ливану

Американский президент Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал его снизить интенсивность ударов по Ливану, чтобы способствовать успеху переговоров с Ираном. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источник в администрации США.

Несмотря то, что Ливан не подпадает под режим прекращения огня, израильская сторона согласилась учитывать интересы переговорного процесса и «быть полезным партнером», сказал собеседник телеканала.

9 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что атаки Израиля на Ливан вызывают у Тегерана серьезные опасения относительно соблюдения возможного мирного соглашения с США. По его словам, удары по Ливану сделают бессмысленными переговоры с Вашингтоном.

Накануне армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла самую масштабную серию ударов по объектам проиранского шиитского движения «Хезболла» в Ливане с начала нынешней эскалации. Как заявили в армейской пресс-службе, атака длилась 10 минут. Удары были совершены по центрам разведки и управления «Хезболлы», огневой инфраструктуре движения, его Военно-морским силам, а также объектам элитного подразделения «Радван» в составе организации, утверждают в ЦАХАЛ.

Ранее МИД России обвинил Израиль в угрозе перемирию на Ближнем Востоке.