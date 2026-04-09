В Венгрии сделали прогноз, кто выиграет на предстоящих выборах

Венгерские институты изучения общественного мнения публикуют противоречивые данные о возможном исходе предстоящих парламентских выборов. На это обратило внимание агентство «Интерфакс».

Например, результаты опроса близкого к власти института «Незепонт» («Точка зрения») свидетельствуют, что за правящую партию «Фидес» проголосуют 46% избирателей, а оппозиционную «Тису» поддержат 40%. В свою очередь институт «Медиа» опубликовал другие данные. Согласно им, «Тиса» может получить в новом составе 138—143 мест из 199, а «Фидес» всего 49—55.

Выборы под давлением: Венгрия голосует на фоне внешнего конфликта

Венгерские эксперты, опрошенные словацкими журналистами, отметили, что сейчас все будет зависеть от того, как много сторонников партиям удастся привести на избирательные участки. Наблюдатели считают, что визит в Венгрию вице-президента США Джей Ди Вэнса укрепил позиции «Фидес». В то же время лидер «Тисы» Петер Мадьяр вел активную агитацию на местах, посещая по пять-семь городов в сутки.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля 2026 года. Виктор Орбан является главой венгерского правительства с 2010 года. В случае переизбрания это будет его шестой срок. Главный соперник Орбана на выборах — лидер оппозиционной партии «Уважение и свобода» («Тиса») Петер Мадьяр.

