Президент Украины Владимир Зеленский испытывает сильную ненависть к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале.

Комментируя недопуск мониторинговой миссии к нефтепроводу «Дружба», он отметил, что Зеленский, действуя против Орбана, наносит ущерб Украине, лишая ее возможности получать «крайне необходимый стране дизель».

«Ненависть Зеленского к Орбану столь велика, что несмотря на потерю поставок дизельного топлива, киевский режим своими действиями создает дополнительные проблемы для Украины», — указал Азаров.

По его словам, украинский лидер выполняет задачу Великобритании и Европейского союза (ЕС), которые всеми силами пытаются не допустить победу Орбана на парламентских выборах в Венгрии.

Ранее Орбан обвинил Зеленского в намерении вызвать хаос в Венгрии с помощью блокировки работы «Дружбы». Он подчеркнул, что Киев не сможет шантажировать Будапешт.