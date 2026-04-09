Трамп поставил Европе ультиматум по кораблям в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп требует от европейских союзников в ближайшие дни подтвердить готовность направить военные корабли в Ормузский пролив. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, пишет Der Spiegel.

Европейские дипломаты, знакомые с деталями встречи в Белом доме, назвали позицию Вашингтона ультиматумом.

Как уточняется, Германия заявляла о готовности участвовать в совместной миссии, но продолжает настаивать на соблюдении мандата ООН и долгосрочном перемирии.

Ранее в Financial Times писали, что Иран требует от судоходных компаний платить криптовалютой за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия.