Spiegel: Трамп поставил Европе ультиматум по кораблям в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп требует от европейских союзников в ближайшие дни подтвердить готовность направить военные корабли в Ормузский пролив. Об этом сообщил генсек НАТО Марк Рютте, пишет Der Spiegel.
Европейские дипломаты, знакомые с деталями встречи в Белом доме, назвали позицию Вашингтона ультиматумом.
Как уточняется, Германия заявляла о готовности участвовать в совместной миссии, но продолжает настаивать на соблюдении мандата ООН и долгосрочном перемирии.
Ранее в Financial Times писали, что Иран требует от судоходных компаний платить криптовалютой за проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив во время двухнедельного перемирия.