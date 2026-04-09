Зеленский анонсировал скорое возобновление переговоров с Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новой трехсторонней встречи с российской и американской делегациями по урегулированию конфликта. Фрагмент его заявления журналистам опубликовал Telegram-канал «Новости.Live».

По словам Зеленского, стороны условились в ближайшее время организовать встречу в трехстороннем формате или две последовательные встречи американской делегацией с российскими переговорщиками в Москве и с украинскими — в Киеве.

Украинский лидер объяснил временное притормаживание переговорного процесса эскалацией ближневосточного конфликта. По его словам, Киев продолжает обсуждать с Вашингтоном гарантии безопасности, но конкретных решений по этому вопросу достичь пока не удалось.

С ударами США и Израиля по Ирану связывал паузу в переговорах по Украине и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас американские переговорщики заняты на иранском треке, но Москва ждет, когда они освободятся, чтобы вновь приступить к обсуждению процесса урегулирования украинского конфликта.

