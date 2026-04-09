«Это несправедливо»: Каллас пожаловалась на критику со стороны США

Критика европейских стран со стороны чиновников администрации президента США Дональда Трампа за недостаточную поддержку Вашингтона в конфликте с Ираном несправедлива. Об этом в четверг, 9 апреля, заявила глава европейской дипломатической службы Кая Каллас.

Она подчеркнула, что Европа не создавала такую ситуацию на Ближнем Востоке и все же занимается обеспечением противовоздушной обороны в регионе, защитой Красного моря и поддержкой правительства Ливана.

— Я чувствую, что это действительно несправедливо. Конечно, мы все можем сделать больше, но вопрос в том, что у нас также есть свой театр военных действий в Европе, — высказалась Каллас.

Дипломат подчеркнула, что соглашение о перемирии на Ближнем Востоке должно включать Ливан, и призвала прекратить массированные бомбардировки страны. Каллас отметила хрупкость режима прекращения боевых действий и призвала сделать все возможное, чтобы стороны действительно могли сесть за стол переговоров, передает телеканал CNN.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает атаку израильских войск на Ливан 8 апреля, которая привела к жертвам среди мирного населения.