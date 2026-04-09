Мерц объявил о переговорах с Ираном

Правительство Германии возобновляет переговоры с Ираном. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе выступления по ситуации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

«После длительного периода молчания, для которого с нашей стороны были серьезные причины, мы как правительство Германии возобновляем переговоры с Тегераном. Мы делаем это в координации с Соединенными Штатами и нашими европейскими партнерами», — сказал политик.

По его словам, цель Берлина заключается в том, чтобы таким образом внести свой вклад в успех предстоящих переговоров. Также Мерц отметил, что в ФРГ с большой обеспокоенностью следят за ситуацией во всем регионе.

Канцлер подчеркнул, что немецкое правительство поддержит дипломатический процесс «всегда и везде, где это возможно». Также Германия готова взять на себя ответственность за «стабилизацию мира», если его удастся достичь. От успеха дипломатических усилий зависит не только стабильность региона, но и развитие экономики Германии и мира, добавил Мерц.

9 апреля замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что состав иранской делегации на запланированных переговорах с США будет зависеть от того, кто будет представлять американскую сторону.

До этого Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня. Цены на нефть отреагировали на эту новость резким падением — котировки в моменте снижались более чем на 16%. Экономисты ожидают, что стоимость нефти продолжит уменьшаться, и в ближайшие два месяца цена барреля Brent опустится до $70-75. Для России перемирие несет как позитивные, так и негативные последствия, подчеркнули эксперты.

