Пока вы не уснули: расстрел собак «Лизы Алерт» и Зеленский о блокировке «кислорода»

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

© Global look

Киев разблокирует 90 миллиардов евро помощи от Европейского союза (ЕС). С таким обещанием выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Новости.LIVE».

Политик порассуждал о транше, который не могут передать Украине из-за вето Венгрии.

Неизвестный расправился с собаками-спасателями «Лизы Алерт»

Неизвестный расправился с двумя собаками-спасателями отряда «Лиза Алерт» в Псковской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Трагедия произошла во время тренировки. Хозяйка вывела двух бордер-колли на занятие в лесополосе и отпустила для выполнения задачи. Спустя некоторое время она услышала выстрелы, а когда обнаружила собак, те уже не подавали признаков жизни.

Еврокомиссия срочно потребовала от Венгрии объяснений из-за России

Европейская комиссия (ЕК) потребовала от правительства Венгрии объяснений из-за сообщений о якобы произошедшей утечке информации в Россию.

Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить эту ситуацию на уровне лидеров стран — участниц сообщества.

Трамп изменил дипломатический подход к Ирану

Иранская делегация может быть более благосклонна к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу на предстоящих переговорах по урегулированию конфликта.

Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на мнение аналитиков.

Главком ВСУ высказался о решающем противостоянии с Россией

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о решающем противостоянии с Россией. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия якобы увеличила численность войск беспилотных систем.

Массовое отключение: вся Херсонская область осталась без света

Все округа Херсонской области полностью или частично остались без электроснабжения, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Энергетическая инфраструктура подверглась аварийному отключению.

По его данным, перебои затронули как отдельные населенные пункты, так и значительную часть территории области. Причины отключения не уточняются.

Юная москвичка отдала аферистам драгоценности на 17 млн рублей

Проживающая в столице 19-летняя девушка поверила угрозам об уголовном преследовании и передала злоумышленникам наличные, а также коллекционные часы с ювелирными украшениями, сообщили в ГУ МВД по городу.

Аферисты связались с жертвой под видом сотрудников банка и портала госуслуг, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Москву накрыла метель

Днем в четверг, 9 апреля, Москву накрыла метель. Об ухудшении погодных условий в столице стало известно РИА Новости.

По данным агентства, метель наблюдается в центре города. Ее зафиксировали в том числе в районе станции метро «Парк культуры».

Земля могла заразить жизнью одну планету

Венера считается абсолютно непригодной для жизни: температура ее поверхности достигает 470°C, а давление сравнимо с глубинами океанов. Однако на высоте 50–70 км условия близки к земным, и именно облачный слой называют главным кандидатом в потенциально обитаемую зону, передает Naked Science.

Группа планетологов под руководством Эдварда Гинана из Университета штата Аризона предложила альтернативный сценарий заселения Венеры — панспермию, то есть перенос жизни между мирами. Мощные астероидные удары по Земле выбрасывают в космос фрагменты пород с микроорганизмами внутри. Часть этих обломков миллионы лет путешествует по Солнечной системе и иногда падает в атмосферу Венеры.

Танкер с натовскими дронами сгорел в Измаиле, не успев разгрузиться

Тиха украинская ночь...Но российские беспилотники в некоторых регионах продолжают вспарывать эту тишину целенаправленными взрывами. Минувшей ночью неспокойно было в пяти областях Украины. Целью стали порты, промышленные предприятия, склады, площадки запуска украинских БПЛА и места дислокации ВСУ и наемников.

По данным канала Олега Царева, мониторинговые группы противника насчитали 119 российских БПЛА над украинскими территориями. Самым эффектным стал удар по танкеру в порту Измаил Одесской области прошлым вечером. По данным канала военного обозревателя Сергея Лебедева, судно доставило в Незалежную дроны из стран НАТО. Взрывы прогремели как раз в момент разгрузки. Танкер был охвачен огнем. Еще один удар в Одесской области пришелся по подстанции.

