В Европе испугались возможных действий США по Украине

В Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп может усилить давление на Киев. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на европейских чиновников.

«Два европейских чиновника заявили о растущей обеспокоенности тем, что Трамп, стремясь к геополитической победе перед промежуточными выборами, может усилить давление на Киев с целью заставить его уступить территории, которые он все еще контролирует», — говорится в статье.

Еще один неназванный чиновник отметил, что у команды американского лидера заканчивается терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине, и они хотят быстрого решения.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон располагает информацией, что украинские спецслужбы пытались повлиять на венгерские выборы. По словам политика, подобные действия Киева являются издержками украинской системы.