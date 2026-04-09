СМИ: Европа опасается, что Трамп вынудит Киев сдать Донбасс
Власти стран Европы опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на Украину ради сдачи Донбасса. Об этом сообщает Guardian.
Такой информацией с изданием поделились два европейских чиновника. По их словам, в Европе ожидают, что Трамп может пойти на такой шаг ради повышения своего рейтинга.
«Два европейских чиновника заявили о растущей обеспокоенности тем, что Трамп, стремясь к геополитической победе перед промежуточными выборами, может усилить давление на Киев с целью заставить его уступить территории Донбасса, которые он все еще контролирует», — сообщает издание.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что в окружении Трампа доверяют Путину.
* внесен Росфинмониторингом в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму