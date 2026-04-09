Власти стран Европы опасаются, что президент США Дональд Трамп может оказать давление на Украину ради сдачи Донбасса. Об этом сообщает Guardian.

Такой информацией с изданием поделились два европейских чиновника. По их словам, в Европе ожидают, что Трамп может пойти на такой шаг ради повышения своего рейтинга.

«Два европейских чиновника заявили о растущей обеспокоенности тем, что Трамп, стремясь к геополитической победе перед промежуточными выборами, может усилить давление на Киев с целью заставить его уступить территории Донбасса, которые он все еще контролирует», — сообщает издание.

Буданов* назвал два сценария для Украины

Ранее Владимир Зеленский заявил, что в окружении Трампа доверяют Путину.

