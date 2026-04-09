Зеленский анонсировал новые переговоры с командой Трампа

Украина планирует новый раунд переговоров с Соединенными Штатами, в рамках которого делегация из Вашингтона может посетить Киев, а затем отправиться в Москву. Как сообщил Владимир Зеленский в ходе Конгресса местных и региональных властей на Закарпатье, сейчас стороны ведут активное согласование повестки, которая была частично отложена из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ключевым фокусом предстоящих встреч Зеленский назвал вопрос гарантий безопасности. По его словам, Киев рассчитывает на долгосрочное финансирование вооруженных сил после завершения боевых действий, поставки систем противовоздушной обороны американского производства, а также выработку четкого механизма оперативной реакции США и союзников в случае возобновления боевых действий.

Оптимизм по поводу перспектив дипломатического урегулирования выразил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ранее выступая в Будапеште, он заявил о постепенном сближении позиций Москвы и Киева, отметив, что стороны обмениваются документами, которые позволяют выявить точки соприкосновения.

«У нас есть документы от Украины и документы от России. Мы действительно смогли получить их позиции, и со временем их позиции становятся все ближе и ближе», — сказал Вэнс.

При этом вице-президент США признал, что окончательного прогресса еще не достигнуто, подчеркнув, что нынешний переговорный процесс фактически свелся к «торгу за несколько квадратных километров территории». Он напомнил, что для завершения конфликта необходима политическая воля обеих сторон, добавив, что на текущий момент позиции Москвы и Киева еще не совпадают в достаточной мере для подписания итоговых соглашений.