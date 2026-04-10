В Британии заявили о нежелании платить за проход судов через Ормузский пролив

Великобритания не согласна платить Ирану за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер, сообщает Sky News.

Стармер отметил, что перемирие между США и Ираном хрупкое, для его укрепления нужно продолжать работать.

«Ормузский пролив должен быть частью решения. Есть очень четкое понимание, что нельзя допустить взимания платы или рестрикций на судоходство», — сказал он.

Иран вновь заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив и готовит «сдерживающий удар» по Израилю из-за нарушения условий перемирия. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако армия Израиля продолжила атаки на шиитское движение «Хезболла». В результате в Ливане не выжили более 250 человек, а число пострадавших превысило 1000. В Белом доме считают, что между Соединенными Штатами и Ираном возникло «недопонимание».