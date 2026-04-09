Трамп жестко раскритиковал НАТО после встречи с Рютте: что об этом пишут зарубежные СМИ

Встреча с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте не смягчила позицию президента США Дональд Трамп в отношении альянса. Как западные СМИ оценивают критику американского лидера и трансатлантическое сотрудничество, в материале «Рамблера».

Напомним, что после начала операции против Ирана президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает к НАТО отвращение, так как ему отказали в помощи. Он также подчеркнул, что «всегда знал, что они — бумажные тигры».

Его позицию не смягчила и встреча с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте, которая прошла в Белом доме. После нее Дональд Трамп публично заявил, что «стран НАТО не было рядом, когда они были нужны, и их не будет рядом, если они понадобятся снова», отмечает Bloomberg.

Издание напомнило, что около 80 тысяч американских военнослужащих находятся в Европе, а США незаменимы для НАТО, как «играют центральную роль в противоракетной обороне, ядерном сдерживании и обмене разведывательной информацией».

При этом выход из НАТО «был бы непростым делом», так как принятый в 2023 году закон не позволяет президенту приостанавливать или прекращать действие договора с альянсом, если это решение не будет поддержано конгрессом, пишет агентство.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил после встречи в Белом доме, что Дональд Трамп был «явно разочарован» тем, что союзники США отказались присоединиться к войне против Ирана.

При этом Рютте «отказался прямо отвечать на вопрос о том, поднимал ли Трамп тему выхода из военного альянса, назвав однако разговор «очень откровенным и открытым», пишет The Guardian.

«Несмотря на то, что в прошлом у Рютте и Трампа были относительно теплые отношения, этот визит не смягчил презрения президента к трансатлантическим военным союзникам, которые не поддержали Вашингтон во время войны в Иране (…) В прошлом году альянс уже оказался на грани распада из-за того, что Трамп сократил военную поддержку Украины в войне против России и пригрозил отобрать у Дании Гренландию», — говорится в статье.

Газета The Washington Post при этом констатировала, что, несмотря на резкую критику, Трамп избежал разрыва с НАТО после встречи с Рютте, «отложив на время обещанное им противостояние» с Европой.

«Выход Америка из альянса представляет угрозу для организации, которая на протяжении поколений являлась основой защиты США и их партнеров», — заметило издание.

При этом, по информации журналистов, европейские члены НАТО считают, что нападение на Иран было нарушением международного права и «плохой стратегией», а «растущие антиамериканские настроения среди их собственных избирателей еще больше ограничивают их желание подчиняться Вашингтону».

Однако, несмотря на то, что Трамп не стал говорит о выходе из НАТО, Белый дом рассматривает план «наказания» некоторых союзников, которые, по мнению Вашингтона были недостаточно полезны в ходе военной операции против Ирана, пишет Wall Street Journal.

План подразумевает вывод американских войск из стран - участниц альянса, которые оказали недостаточную поддержку операции, и закрытие американской военной базы в Испании или Германии.