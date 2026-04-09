В России оценили заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным — но не в Москве и не в Киеве. В интервью итальянскому телеканалу RAI украинский лидер отметил, что потенциальная встреча могла бы пройти на Ближнем Востоке, в Европе или в США. Политолог Богдан Безпалько в разговоре с Рамблером скептически оценил перспективы такой встречи, отметив, что считает заявление скорее политическим ходом, чем реальной инициативой.

Анализируя предложенные Зеленским локации, эксперт указал на их сомнительную пригодность для переговоров — и объяснил, почему воспринимает инициативу украинского президента как малореалистичную.

Теоретически встретиться, конечно, можно, хотя места, которые выбрал Зеленский, выглядят очень странно. Ближний Восток сейчас практически весь находится в состоянии конфликта. США — страна, которая поддерживает Украину и поставляет ей вооружения. Европа же крайне враждебно настроена по отношению к России. По большому счёту, это больше похоже на пустое заявление, на сотрясение воздуха. Богдан Безпалько Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ

Эксперт также отметил отсутствие реальной повестки для встречи глав государств.

«Все предложения, все пункты уже обсуждались делегациями, в том числе в трёхстороннем формате: Россия, Украина, США. Если нет согласия, подходов и движения навстречу друг другу, то какой смысл встречаться? С таким же успехом Путин может выйти и сказать: «Наша страна столь велика — 17 млн квадратных километров, мы можем встретиться с Зеленским где угодно: в Ханты‑Мансийске, Оренбурге, Магадане, Сочи…» Это будет звучать примерно так же. Зеленский, естественно, никуда из перечисленных городов не поедет — так же, как и Путин сейчас не поедет ни в США, ни на территорию стран Ближнего Востока, ни в страны Евросоюза», — сказал специалист.

По мнению политолога, нынешнее заявление украинского президента стоит рассматривать в первую очередь как попытку привлечь внимание СМИ — в условиях, когда фокус мировой повестки смещён на другие события.

Ранее Зеленский заявил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Дональда Трампа Джаред Кушнер доверяют Владимиру Путину.