Иран обвинил Израиль во лжи и «оставил руки на спусковом крючке»

Иран считает удары Израиля по Ливану злостным нарушением договоренностей и не оставит их безнаказанными. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил иранский президент Масуд Пезешкиан.

«Агрессия сионистского образования (Израиля — прим. «Ленты.ру») против Ливана является вопиющим нарушением первоначального соглашения о прекращении огня и опасным признаком обмана и отсутствия приверженности потенциальным соглашениям. Продолжение этой агрессии сделает переговоры бессмысленными; наши руки останутся на спусковом крючке», — сказал политик.

По словам Пезешкиана, Тегеран «никогда не бросит своих ливанских братьев и сестер».

Ранее Евросоюз обвинил Израиль в саботаже перемирия на Ближнем Востоке.

21 марта президент России Владимир Путин пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания. В это трудное для страны время Москва остается верным другом и надежным партнером Тегерана, подчеркнул российский лидер.