Еврокомиссия срочно потребовала от Венгрии объяснений из-за России

Европейская комиссия (ЕК) потребовала от правительства Венгрии объяснений из-за сообщений о якобы произошедшей утечке информации в Россию.

Об этом сообщает Reuters.

«Предполагаемые разоблачения подчеркивают тревожную возможность того, что правительство государства-члена Европейского союза координирует свои действия с Россией, тем самым активно работая против безопасности и интересов ЕС и всех его граждан. Это крайне тревожно, и соответствующее правительство должно в срочном порядке дать объяснения», — заявил представитель ЕК.

Отмечается, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен собирается обсудить эту ситуацию на уровне лидеров стран — участниц сообщества.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил Венгрию в предательстве Евросоюза из-за якобы раскрытия информации России о переговорах по санкциям.