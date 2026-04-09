О чьей смерти стало известно сегодня: известный альпинист и популярные артисты

Известный альпинист, популярный немецкий актер и российская артистка ушли из жизни в последние дни. Рассказываем, о чьей смерти стало известно сегодня, 9 апреля.

Первый американец, покоривший Эверест

Американский альпинист Джим Уиттакер, первый гражданин США, покоривший Эверест, скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщает Associated Press.

Согласно заявлению семьи, Уиттакер ушел из жизни в своем доме в Порт-Таунсенде, штат Вашингтон во вторник, 7 апреля. Сын альпиниста Лейфом отозвался об отце как о человеке, который везде стремился делиться приключениями, радостью и оптимизмом с окружающими, а его теплота и вера в силу природы объединяли людей.

Джим Уиттакер родился 10 февраля 1929 года в Сиэтле, где провел свое детство. Начал заниматься альпинизмом вместе со своим братом-близнецом Лу Уиттакером будучи бойскаутом. В 16 лет они вместе покорили вершину горы Олимп.

При жизни был первым штатным сотрудником сети магазинов товаров для активного отдыха REI. После покорения Эвереста в 1963 году стал ее президентом и генеральным директором. Кроме того, популярность привела Уиттакера в близкое окружение к кандидату в президенты США Роберту Френсису Кеннеди.

Звезда «Жестяного барабана» и «Десяти негритят»

Немецкий актер Марио Адорф умер в возрасте 95 лет. Как сообщает РБК, смерть артиста подтвердил менеджер Майкл Старк и киноагентство Reinholz.

Актер ушел из жизни утром в среду, 8 апреля, после непродолжительной болезни. По словам Старка, перед смертью Адорф просил передать своим поклонникам слова благодарности за десятилетия поддержки.

У артиста осталась жена Моник Фей, дочь от первого брака Стелла и внук Джулиус.

Марио Адорф родился 8 сентября 1930 года. Актер начал кинокарьеру в 1954 году, успев за 50 лет сняться более чем в 200 проектах. Среди его популярных работ — роли в фильмах «Жестяной барабан», «Десять негритят», «Снежное чувство Смиллы». Являлся одним из ведущих звезд телевидения и кино в Германии.

Актриса из «Невского» и «Великолепной пятерки»

Актриса театра и кино Галина Козулина скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на источник в окружении артистки.

По словам собеседницы издания, Козулина скончалась в понедельник, 7 апреля, после продолжительной болезни.

Галина Козулина родилась 21 сентября 1957 года. В 1979 году окончила Свердловское театральное училище. Играла в театрах Магнитогорска, Читы, Орла, Воркуты и Архангельска. На сцене Русского театра драмы в Петрозаводске сыграла около 40 ролей. Снималась в фильме «Ананас», а также сериалах «Великолепная пятерка», «Невский», «Свои» и других.

Артистка также была руководителем и членом совета «Ассоциации общественных организаций инвалидов Карелии», искала средства на лечение и операции нуждающимся и даже брала дежурства в Железнодорожной больнице в качестве санитарки.