Трамп назвал фейком публикации NYT и CNN об иранском мирном плане

Президент США Дональд Трамп назвал фейком публикации The New York Times и CNN о плане Ирана из десяти пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

«Газета-банкрот The New York Times и фейковые новости CNN опубликовали совершенно фейковый план из десяти пунктов по переговорам с Ираном, призванный дискредитировать людей, участвующих в мирном процессе. Все десять пунктов были вымышленными», — написал он в соцсети Truth Social.

Ранее спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что США нарушили три ключевых пункта иранского предложения.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подчёркивал, что положение о прекращении огня в Ливане было одним из пунктов соглашения о перемирии.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, в свою очередь, утверждает, что между Вашингтоном и Тегераном есть «недопонимание».