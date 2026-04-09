«Сам не верит»: зачем Зеленский вновь заговорил о встрече с Путиным

Заявление Владимира Зеленского о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным сделано исключительно ради личного пиара и попытки напомнить о себе. Об этом заявил News.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.

Эксперт отметил, что сейчас в мире в фокусе внимания Иран, Ливан и даже Куба, а об Украине «как-то стали забывать».

«На мой взгляд, заявления Зеленского о переговорах с Путиным — это просто попытка напомнить о себе. (…) Печально, если лидер способен привлекать внимание к какой-то проблеме только вбросами, в которые сам не верит. Думаю, что Зеленский на самом деле не хочет встречаться с нашим президентом», — заявил Перенджиев.

При этом он обратил внимание на то, что сейчас переговорный процесс по мирному урегулированию украинского кризиса «на паузе», поэтому слова Зеленского можно воспринимать только «как сотрясание воздуха».

Ранее Владимир Зеленский в интервью итальянской радиостанции заявил о том, что готов к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, она может состояться в США или на Ближнем Востоке, но «точно не в Москве и не Киеве».