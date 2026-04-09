«Мир опаснее войны»: эксперт рассказал, почему переговоры Ирана и США обречены

Бывший генеральный секретарь Свободной демократической партии Германии, уроженец Ирана Биджан Джир-Сараи считает, что переговоры Ирана и США провалятся. В беседе с немецким таблоидом Bild эксперт также заявил, что в ближайшие дни Тегерану придется нелегко.

В ночь на 8 апреля стало известно, что Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы приостановят удары по Ирану при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия Ормузского пролива. СМИ сообщили, что 11 апреля Вашингтон и Тегеран возобновят переговоры.

По мнению Джир-Сараи, прекращение огня будет для иранских властей опаснее, чем сама война. Проблема начинается с Моджтабы Хаменеи, нового верховного лидера Ирана. Джир-Сараи подчеркнул, что Ирану необходимо представить лидера в ближайшие дни, но это невозможно.

«Потому что, на мой взгляд, его либо нет в живых, либо он физически не в состоянии взять на себя роль лидера Исламской Республики», - заявил эксперт.

Говорят, что Моджтаба Хаменеи был ранен в результате нападения, но ни фотографий, ни видеозаписей не существует. Если новый лидер не появится в ближайшие дни, у «режима возникнет огромная проблема», считает Джир-Сараи. Он предсказывает внутренний раскол элит.

«Моё впечатление таково: уже сейчас в Иране существуют разрозненные центры силы, которые преследуют совершенно разные интересы», - подчеркнул он.

Джир-Сараи не верит, что Иран и США смогут достичь соглашения в ближайшие недели, поскольку требования Тегерана слишком радикальны.