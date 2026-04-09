Главные новости к этому часу: «громкое заявление» Сырского и удар по Израилю

Днем в четверг, 9 апреля, «Хезболла» сообщила о своем ответе на удары Израиля. В этот же день у границ России заметили шведский самолет-разведчик.

«Хезболла» нанесла удар по израильскому поселению

Ливанское движение «Хезболла» ответило на удары Израиля ракетным обстрелом израильского поселения. Об этом сообщает Tasnim со ссылкой на заявление «Хезболлы».

В заявлении, опубликованном в четверг, «Хезболла» сообщила, что нанесла удар по поселению Манара «в защиту Ливана и его народа, в ответ на нарушение противником соглашения о прекращении огня». Представители движения подчеркнули, что будут наносить ответные удары «до тех пор, пока не прекратится израильско-американская агрессия». Израиль ранее заявил, что двухнедельное перемирие Ирана и США не распространяется на боевые действия в Ливане.

«Громкое заявление» Сырского о России

Глава ВСУ Александр Сырский заявил о начале решающего противостояния с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Сырского.

По словам Сырского, ВС РФ увеличили численность своих войск беспилотных систем. Он подчеркнул, что ВСУ «не имеют права останавливаться».

Шведский самолет-разведчик заметили у границ России

С утра 9 апреля шведский разведывательный самолет Gulfstream IV вел «активную разведку» вдоль границы Финляндии и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Обычно этот самолет базируется на шведской базе Мальме. В четверг он вылетел из финского города Тампере и трижды пролетел вдоль границы в направлении Выборга и Санкт-Петербурга, после чего взял курс на север. По данным РИА Новости, этот же Gulfstream IV ранее замечали у границ Калининградской области и западной границы Белоруссии.

МЧС доставило в Дагестан более 23 тонн гуманитарной помощи

В четверг, 9 апреля, самолет Ил-76 МЧС доставил в Дагестан более 23 тонн гуманитарной помощи. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее в регионе возникла чрезвычайная ситуация из-за паводков. Гуманитарная помощь - мотопомпы, тепловые пушки, бензопилы и бутилированная вода - была доставлена в Дагестан в соответствии с указанием президента РФ Владимира Путина.